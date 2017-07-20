Калуга, 20 июля, 2017, 14:29 — ИА Регнум. По его словам, в этой колонии православный храм был построен в 2010 году, но до настоящего времени не имел колоколов. Стараниями осужденных под руководством протоиерея Сергия Мишукова, храм в честь Анастасии Узорешительницы претерпел реконструкцию, к нему была пристроена звонница, которую украсили пять колоколов, изготовленных московскими мастерами литья.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области Церемония освящения колоколов в храме колонии

Особую роль в этом историческом для колонии событии сыграл протоиерей Дмитрий Сахаров, помощник начальника пенитенциарного управления по работе с верующими, который координировал усилия все заинтересованных сторон с целью приведения богослужений к каноническим нормам. Ведь, в первую очередь, колокола нужны не только, чтобы оповещать о начале богослужения. Звон колоколов выражает торжество Церкви и возвещает православным, которые не находятся в храме, о важных моментах богослужения.

После Божественной Литургии, в колонии состоялась церемония освящения колоколов. Священнослужители окропили колокола святой водой, а звонарь из числа прихожан храма исполнил «красный звон».

«Колокола на храме — это не прихоть, того требуют церковные каноны. С этого момента храм обретает голос. Колокольный звон будет не только звать людей к церковной службе, но и напоминать осужденным о покаянии, избавлении от грехов и спасении своей души», — сказал Александр Зайко.

Напомним, на 1 января 2017 года в калужских колониях находилось под стражей 4932 осужденных. В 2016 году из учреждений уголовно-исправительной системы Калужской области было освобождено 1532 осужденных.