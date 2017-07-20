Ярославль, 20 июля, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля отправила письмо в министерство культуры с просьбой согласовать строительство кинотеатра в центре Ярославля на территории объекта культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель мэра Ярославля Сергей Тарасов.

Место строительства кинотеатра в Ярославле

Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля в апреле 2015 года выдал разрешение на строительство кинотеатра на улице Кирова в центре Ярославля, около храма Сретенья. Место, где его должны были возвести, находится на территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой города Ярославля, XI—XVII веков», в границах объекта культурного наследия «Исторический центр города Ярославля» и в границах объекта всемирного наследия.

Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области и прокуратура Ярославля установили, что проектные решения на момент выдачи разрешения на реконструкцию не соответствовали режимам использования, проектирования и строительства на территории достопримечательного места. Кроме того, отсутствовало согласование раздела по обеспечению сохранности достопримечательного места с министерством культуры РФ. Прокуратура города внесла представление в мэрию Ярославля с требованием устранить нарушения. В мэрии говорят: это не означает, что кинотеатра не будет.

«Мы посовещались с прокуратурой города. У нас было письмо от Министерства культуры по поводу строительства кинотеатра, но его форма не удовлетворила прокуратуру. Поэтому мы еще раз направили запрос в Москву, чтобы нам объяснили, как теперь должно вестись строительство кинотеатра. Какие шаги делать, высылать ли проект здания на улице Кирова. Мы попросили разъяснить алгоритм действий в схожих ситуациях. Раньше мы согласовывали свои действия на территории объектов культурного наследия федерального значения с Минкультом, а на территории объектов культурного наследия регионального значения с региональным органом охраны. Теперь мы просим разъяснить, как дальше вести себя в таких ситуациях», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель мэра Ярославля Сергей Тарасов.

Мэрия, пока не получен ответ из Минкультуры, попросила застройщика приостановить работу по возведению кинотеатра.