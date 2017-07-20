Барнаул, 20 июля, 2017, 14:13 — ИА Регнум. В 2017 году количество преступлений экстремистской направленности в Алтайском крае выросло более чем на 20% (24 против 17 в аналогичном периоде прошлого года). Причем, каждое второе преступление совершено молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Эта информация была озвучена на выездном заседании краевой комиссии по противодействию экстремизму, которое состоялось в Целинном районе. Подробности сообщает сегодня, 20 июля, официальный сайт региона.

Светлана Шаповалова Исламистская литература

Представители спецслужб и органов правопорядка обратили внимание присутствующих на увлечение молодежи размещением в интернете нацистской символики, демотиваторов, оскорбляющих чувства верующих, опасный интерес к экстремистской символике и экстремистским организациям, вербующим своих сторонников в социальных сетях.

Председатель краевой комиссии Виталий Снесарь подчеркнул, что одна из основных задач, поставленных обществом перед органами власти и правопорядка в сфере противодействия экстремизму, состоит в недопущении поражения экстремистскими настроениями молодежной среды.

«Экстремизм как угроза национальной безопасности, угроза конституционному строю Российской Федерации вынуждает вести профилактическую работу не только со взрослым населением, но также с детьми и молодежью», — заявил заместитель председателя правительства Алтайского края.

Он также напомнил, что для этой цели на IX Международном молодежном форуме «Алтай. Точки Роста — 2017», участниками которого стали более 2200 человек из 27 стран и 54 регионов Российской Федерации, в рамках площадки «Межнациональное взаимодействие» обсудили темы: «Современные проявления экстремизма» и «Лжепатриотизм экстремистских организаций». Также Виталий Снесарь призвал глав муниципалитетов активнее направлять на форум «АТР», который стал одним из лучших молодежных слетов в России, сельскую молодежь.

В выездном заседании комиссии приняли участие руководители Бийска, Заринска, Новоалтайска, ЗАТО Сибирский, Ельцовского, Залесовского, Заринского, Зонального, Косихинского, Кытмановского, Первомайского, Тогульского, Троицкого и Целинного районов, представители прокуратуры, начальники территориальных подразделений ФСБ и МВД.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о том, что радикальные исламисты пытаются вербовать сторонников на Алтае. Случаи проявления экстремизма сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю были выявлены в Барнауле и Рубцовске.