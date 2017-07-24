Углич, Ярославская область, 24 июля, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Со 2 по 6 августа пройдет фестиваль «Фотопарад в Угличе», который соберет на одной площадке как профессиональных фотографов так и любителей из России и зарубежья. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с кураторами всех направлений фестиваля.

«Фотопарад в Угличе» «Северный мыс, Чукотка» — Работа Андрея Шапрана. Конкурс Тревел-фотография

О зарождении фестиваля рассказала председатель оргкомитета фестиваля Елена Канева, директор Ассоциации малых туристских городов, в недалеком прошлом — Заместитель Главы Угличского муниципального района по туризму и международным связям:

Идея проведения фотофестиваля в Угличе родилась в 2006 году. Тогда в Администрации Угличского муниципального района была создана структура по развитию туризма. Одно из направлений, по которому мы работали — создание событийной среды в городе для привлечения к нему интереса извне и, как следствие, увеличения числа туристов. Искали темы для фестивалей, которые смогли бы органически вписаться в жизнь маленького города. Так появились три ежегодных события, среди которых и «Фотопарад в Угличе». Тему с фотографией нам подарил наш друг Тильдиков Александр, директор агентства «FOTOMASSAGENCY». Нам она очень понравилась, т.к., во-первых, фотография стала массовым увлечением огромного количества людей, а во-вторых, нужно было место для встреч и общения этих людей. Маленький туристический Углич подходил для этого по всем параметрам: удобная география, развитая туристская инфраструктура, город красивый, ухоженный и компактный, наличие заинтересованной и опытной команды организаторов.

Составлением лекционной и выставочной программы фестиваля занимается Мария Ващук, заместитель председателя оргкомитета по формированию программы:

«Фотопарад в Угличе» Мария Ващук

Основная цель фестиваля — создать площадку для комфортного, плодотворного и творческого общения фотографов и фотолюбителей. Стать точкой притяжения, которая стала бы объединять российских авторов, кураторов, редакторов, искусствоведов. Помогала бы завязывать новые связи, показывала бы наиболее интересные работы, способствовала бы развитию общения в отечественной фотосреде, рассказывала бы о современных трендах в зарубежной фотографии. Мы сознательно стараемся каждый год сделать максимально разнообразной программу фестиваля, не делая акцент на определенном направлении.

С практической точки зрения, мы сделали особенный акцент на увеличении практических мастер-классов. Мы хотим, чтобы фестивальные дни были не просто временем для общения и знакомств, но и чтобы для каждого участника пребывание в Угличе помогло подняться на еще одну профессиональную ступеньку выше. Но хотя занятий и лекций у нас очень много, мы постарались выделить на каждый день два свободных часа, во время которых участники смогут увидеть фотовыставки, принять участие в фотосушках, показать свои работы и пообщаться с мастерами и с другими участниками. Помощь в налаживании профессиональных контактов — одна из важных задач фестиваля.

Как таковой «Фотопарад в Угличе» конечно же, не может проходить ни в каком другом городе, кроме Углича. При этом важно, что он проводится именно в малом историческом городе России — этот уют, шаговая доступность на все площадки фестиваля и очень теплый русский колорит и атмосфера города. Но мы, несомненно, планируем расширять географию некоторых направлений в рамках «Фотопарада». В частности, надеемся, что получится показать выставку финалистов конкурса «Точка на карте. Память места» и в других городах.

За конкурс «Точка на карте. Малые города», а также портфолио-ревю отвечает журналист и фоторедактор Екатерина Новикова:

«Фотопарад в Угличе» Екатерина Новикова

Портфолио-ревю — мероприятие, во время которого у участников есть возможность показать свои работы экспертам, фотографам, фоторедакторам, кураторам, книгоиздателям, получить их советы, предложения, а может быть, и критику. Традиционно в рамках нашего фестиваля мы проводим портфолио-ревю в конце недели, в субботу, чтобы как можно больше участников могло приехать. Участники, предварительно оставившие заявки на сайте, смогут встретиться с пятью выбранными экспертами. Как правило, эксперты выбирают лучшее портфолио, и его автор удостаивается возможности показать свою выставку на фестивале следующего года.

С момента его возникновения конкурс был посвящен теме малых городов России. Со временем его география расширилась, принять участие в конкурсе могут фотографы, работающие в любых странах. Главное, на чем мы настаиваем — фотографии должны быть сделаны не в столицах и не в городах-миллионниках. Задачи и цель конкурса: показать колорит, особенности, различное и общее в современном состоянии малых городов, образно и художественно рассказать о жителях этих городов, привлечь внимание к значимости малых городов, к существующим проблемам и поискам их решений, в том числе к проблеме сохранения исторического наследия городов и их самобытного облика.

Познакомившись со всеми присланными на конкурс работами, я для себя отметила ряд интересных моментов. Некоторые меня обрадовали, другие — не очень. Меня удивило, что осталась практически не затронутой тема революции 1917 года — события трагические и повлиявшие на ход не только отечественной, но и мировой истории. Обрадовало, что некоторые фотографы прислали на конкурс работы, посвященные актуальным темам и информационным поводам, при этом они сумели вписать их в тему нашего года — «Память места». Было также приятно увидеть проекты-размышления над вопросами культуры, философии, истории, этнографии. Меня расстроило, что прислали довольно много работ, которые были не просто далеки от заявленной нами темы, они не имели с ней ничего общего.

«Фотопарад в Угличе» «Обрыв» — Работа Евгения Курскова. Конкурс Точка на карте

Куратором направления «Документальная фотография» стала основатель и руководитель академии документальной фотографии и фотожурналистики «Фотографика» Екатерина Богачевская:

«Фотопарад в Угличе» Екатерина Богаческая

Лейтмотивом документальной программы этого года станет тема памяти, важность возвращения к собственным корням, поиск личной и культурной идентификации. Эта тема в первую очередь раскроется в четырех выставочных проектах, представленных в рамках фестиваля на различных площадках города. Вместе с тем мы ставим себе задачей сделать программу направления насыщенной и разнообразной, поэтому участников ждут лекции и мастер-классы, затрагивающие широкий спектр тем. Кроме того, участники фестиваля смогут попробовать свои силы в композиции и нарративе фотокниги; узнать о том, как писать стейтменты, заявки и другие тексты к проектам; научиться создавать переживание в формате мультимедиа, а также принять участие в коллективной дискуссии об этике в фотографии.

Выставка работ выпускников и студентов «Фотографики» называется «Точка возврата». Именно эта тема является объединяющим мотивом. Кто-то из авторов отправился на поиски людей, живущих в одиночестве в заброшенных деревнях, кто-то поехал в родные края посмотреть, что изменилось со времён их детства, кто-то совершил путешествие в детские мечты. Некоторые авторы отправились в путешествие не столь далекое, но не менее значимое — по городу, в котором живут: по заброшенным местам, пустым окраинам, документируя собственное состояние через видимые объекты города. Ещё ближе — друзья, можно снимать их, чтобы справиться с тем, с чем не справляешься один. Но куда бы ни отправлялись авторы выставки, все они искали точку возврата.

Ответственная за программу направления «Тревел-фотография» — фотограф Мария Плотникова:

«Фотопарад в Угличе» Мария Плотникова

В рамках фестивальной программы мы рассмотрим современную тревел-фотографию на стыке жанров, изучив особенности одного из самых популярных направлений в любительской и профессиональной фотографии. На лекциях и мастер-классах будут затронуты такие жанры, как репортаж, пейзаж, стрит, мобильная фотография в путешествиях. Главным темой для обсуждения станет вопрос «Как совмещать профессиональную деятельность с любимым хобби». Мастерами направления выступят фотографы Андрей Шапран, Ольга Титова, Виктор Лягушкин, Александр Тягны-Рядно, Михаил Геллер.

В программу войдут мастер-класс Ольги Титовой «Стрит-фотография. Ищем на улицах Углича другие города», мастер-класс Виктора Лягушкина «Фотосъемка под водой», лекция Андрея Шапрана «Работа в северных экспедициях», лекция Александра Кряжева «Репортаж для агентства», моя лекция «Особенности тревел-съемки в Латинской Америке» и практический мастер-класс Александра Тягны-Рядно по тревел-фотографии.

Будут две выставки: «LATINO» (моя фотовыставка о Латинской Америке) и «Сибирь». Темой фотовыставки «LATINO» стала повседневная жизнь латиноамериканцев. На выставке представлена подборка самых ярких кадров из путешествия по разным странам континента: вдоль и поперек исхожены Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Колумбия. «Сибирь» — это фотовыставка специального корреспондента МИА «Россия сегодня» Константина Кряжева. Темой выставки станет повседневная жизнь сибирского региона.

Куратором направления «Арт фотография» является фотограф, художник и автор фотокниг Алла Мировская:

«Фотопарад в Угличе» Алла Мировская

Особенностей арт-направления несколько. Фокус при формировании выставочной и образовательной программы в этом году на личном, на том, как большое проявляется через малое, теме, которая часто остается в тени, особенно, на мероприятиях международного масштаба. Вторая особенность, отчасти вытекающая из первой, — это работа с семейными и личными фотографическими архивами. В рамках выставочной программы арт-направления будет показано сразу несколько проектов, в основу которых лег семейный архив.

Участники фестиваля смогут не только увидеть, как работают с семейными фотоархивами современные фотографы и художники, но и сами поработать с своими фотоархивами на воркшопе фотографа Анастасии Маркеловой «PLEASE SAVE PHOTOGRAPHY», проходящем в рамках образовательной программы арт-направления. Также мы уделим внимание теме места, как реального, физического, так и места из памяти и места памяти, что перекликается с главной темой Угличского фестиваля. Здесь мы также пригласим участников проработать тему места на практике, на воркшопе фотографа Антона Акимова «Состояние места».

В рамках программы арт-направления мы затронем тему фотокниги как одного из специфических языков современной фотографии и покажем самые интересные примеры фотокниг в рамках выставочной программы, также участники смогут сделать своими руками коллективную фотокнигу под предводительством фотографа и художницы Елены Холкиной.

Фотограф Павел Косенко проведет новый мастер-класс «Живая пленка», посвященный возрождающейся пленочной фотографии, и расскажет на специальной лекции о том, как оформлять фотоотпечатки музейного качества.

«Фотопарад в Угличе» Конкурс Великая красота малого места — 3 место. Работа Анны Плюсниной

Корреспондент ИА REGNUM пообщался с фотографом, исследователем, одним из создателей Творческой Лаборатории «СРЕДА» Павлом Косенко:

«Фотопарад в Угличе» Павел Косенко

Я прочитаю большой 6-часовой мастер-класс «Живая пленка», где расскажу о том, почему аналоговая фотография возрождается, зачем снимать на пленку в XXI веке, какие фотопленки сегодня производятся и чем они отличаются друг от друга, как снимать, проявлять, печатать, сканировать и обрабатывать пленочные сканы. Мастер-класс будет интересен как пленочным, так и цифровым фотографам. Первые — структурируют свои знания и узнают что-то новое о работе с современными фотопленками. Вторые — познакомятся с «аналоговыми» принципами обработки изображений и научатся применять их в цифровой обработке.

Непосредственно во время проведения моего мастер-класса такой возможности не будет, потому что он построен в лекционном формате. Для практики нужно гораздо больше времени. Однако, я надеюсь, что информация и примеры, которыми я поделюсь, вдохновят участников на собственные эксперименты.

«Фотопарад в Угличе» «Рубеж 1941» — Работа Наталии Балута. Арт-фотография

Программу образовательного направления «АртPROстранство» от компании «Olympus» курирует Семен Сорокин:

В этом году мы расширяем наши активности. Приедут три топовых спикера: Владимир Песня, Сергей Мартьяхин и Илья Варивченко. Также в рамках фестиваля будет работать макро-зона, куда приедет Андрей Козорог. Будет отдельное мероприятие «Olympus Instameet» для блогеров и людей, которые активно продвигают свои профили в соцсетях. Также мы проведем ток-шоу с экспертами в области фототехники: Андреем Жуковым и Евгением Уваровым. Будем говорить о текущих тенденциях в области фотоиндустрии, о том, что нас ждет в течение нескольких лет и на что стоит обратить внимание, чтобы не остаться за бортом.

Если в предыдущие годы были творческие фото-квесты, то в этом году мы решили пойти немножко дальше и сделать этот квест более масштабным и заинтересовать как можно больше участников фестиваля. Суть игры заключается в том, что участники получают пять креативных заданий и выполняют их, основываясь на своем видении, с помощью камеры Olympus. Если нет своей, то можно взять бесплатно напрокат. В последний день мы будем отбирать лучшие работы и среди них разыграем ценные призы.

«Фотопарад в Угличе» «Деревня Заозерье» — Работа победителя блиц-конкурса Антона Волка

Фотосушками и блиц-конкурсами занимается фотограф и преподаватель фотографии Наталья Драчинская:

«Фотопарад в Угличе» Наталья Драчинская

Фотосушка — прекрасный формат «себя показать и на других посмотреть». В этом году мы хотим, чтобы у участников «Фотопарада» было еще больше возможностей пообщаться и посмотреть фотографии друг друга. Поэтому мы решили провести не одну, а три Фотосушки. В день открытия фестиваля 2 августа состоится Приветственная Фотосушка — в ней можно будет принять участие с фотографиями любого жанра. 3 августа Фотосушка будет проведена в жанрах «Портрет» и «Пейзаж», а 4 августа в жанрах «Натюрморт» и «Travel-фотография». Каждый день будет выбираться победитель, который будет награжден дипломом и памятным подарком.

Блиц-конкурсы проводятся в течение тех дней, пока идет Фотопарад. В этом году их тоже будет больше. Будет несколько сквозных общих конкурсов, темы которых будут объявлены на церемонии открытия фестиваля. Также будут проведены блиц-конкурсы в рамках нескольких мастер-классов в направлениях Арт-, Док‑ и Travel-фотографии. Фотограф, проводящий мастер-класс, выберет лучшие фотографии участников. Победители всех блиц-конкурсов будут объявлены на церемонии закрытия Фотопарада 6 августа.

«Фотопарад в Угличе» проводится с 2007 года по инициативе Управления по туризму и международным связям Администрации Угличского муниципального района. За десять лет фестиваль стал одним из известнейших в России.