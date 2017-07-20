Астрахань, 20 июля, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Пять жителей Астрахани пострадали в автоаварии с участием маршрутки. Причем аварию спровоцировал, по предварительным данным, именно водитель маршрутного такси, следовавшего по маршруту №45. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, ДТП произошло 19 июля около 19:30 на улице Кирова.

30.мвд.рф Авария в Атсрахани

На регулируемом перекрестке водитель микроавтобуса пренебрёг правилами дорожного движения и не уступил дорогу при повороте. В итоге машина столкнулась с иномаркой Honda Civic Ferio, которая двигалась со встречного направления. Удар оказался такой силы, что иностранный автомобиль отбросило на дорожное ограждение.

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В Астрахани маршрутка врезалась в автобус: 11 человек в больнице

В результате пассажир иномарки 28-летний астраханец с переломом пальца позднее самостоятельно обратился в травмпункт. Кроме него, травмы получили и четыре пассажира маршрутки. Госпитализация потребовалась 21-летней девушки, у которой медики диагностировали ушибленную рану головы. После осмотра и оказания необходимой медпомощи её отпустили на амбулаторное лечение. Также в больницу с переломом левой локтевой кости и закрытой черепно-мозговой травмой была доставлена 22-летняя пассажирка «ГАЗели».

На больничной койке оказалась и 19-летняя девушка, ехавшая в маршрутном такси в момент аварии. У нее сотрясение мозга. Ушиб мягких тканей лица получил и 20-летний пассажир. Оба были отпущены домой на амбулаторное лечение.

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В обстоятельствах произошедшего разбираются дорожные полицейские. Уже установлено, что у водителя маршрутки пять неоплаченных штрафов. Проводится административное расследование.

Добавим, что за пять месяцев 2017 года в Астраханской области зарегистрировано 34 ДТП по вине водителей, обеспечивающих пассажирские перевозки, в которых ранены 44 человека.

В настоящее время в регионе завершается месячник безопасности на пассажирском транспорте, направленный на профилактику, выявление и пресечение нарушений при перевозках пассажиров на маршрутах в муниципальном, межрегиональном и международном сообщении. Он продлился с 6 по 19 июля. В рамках месячника инспекторы ГИБДД проверяли техническое состояние транспортных средств, выпускаемых на линию. Итоги месячника пока не озвучены.

Как сообщало ИА REGNUM, аварии с участием маршруток происходят в Астраханской области с завидной периодичностью. В апреле 2017 года в результате ДТП в больнице оказались 11 человек. 30-летний водитель маршрутной «ГАЗели», следовавшей по маршруту № 30, выехал на встречную полосу движения в микрорайоне Бабаевский и врезался в автобус «ЛиАЗ». После этого маршрутка столкнулась с автомобилем Nissan Note и перевернулась.