Санкт-Петербург, 20 июля, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Роман Филиппов, занимавший пост генерального директора ПАО «Силовые машины» и ставший участником скандала о разглашении гостайны, не просто отправлен в отставку со своего поста, но и потерял работу в компании. Его сменит Юрий Петреня. Это следует из сообщения «Силовых машин».

Power-m.ru Юрий Петреня

«Генеральный директор ПАО «Силовые машины» Роман Филиппов покидает компанию по соглашению сторон», — отметили в пресс-службе ПАО.

Совет директоров «Силовых машин» уже утвердил отставку Филиппова. Напомним, что председателем Совета директоров является Алексей Мордашов, одновременно возглавляющий ПАО «Северсталь».

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Совет директоров с 20 июля назначил на пост гендиректора ПАО «Силовые машины» Юрия Петреню, занимавшего до сегодняшнего дня должность заместителя генерального директора — технического директора «Силовых машин».

Юрий Петреня — специалист в области стационарного энергомашиностроения, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН. Заведующий кафедрой энерго‑ и электромашиностроения Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого.

В ПАО «Силовые машины» Петреня руководил научно-исследовательским направлением, отвечал за разработку и реализацию программ по созданию новых поколений перспективного энергооборудования для тепловой, атомной и гидроэнергетики.

Ранее на посту гендиректора Центрального котлотурбинного института (НПО ЦКТИ им. И. М. Ползунова) Петреня организовывал и руководил комплексами работ по научному обеспечению энергетики и энергомашиностроения.

Член Международного комитета Международной энергетической премии «Глобальная Энергия» и Американского общества инженеров-механиков (ASME). Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, премии имени академика А.Н. Крылова. Награжден Орденом Почета, медалью к 300-летию Санкт-Петербурга.

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Ранее СМИ сообщали, что сотрудники ФСБ допросили Романа Филиппова в рамках уголовного дела о разглашении государственной тайны. После допроса в ФСБ Филиппов был отпущен без предъявления обвинения и без избрания процессуального статуса. В СМИ были высказаны предположения, что он неизбежно потеряет допуск к гостайне, что автоматически приведет к отставке с поста гендиректора «Силовых машин». Так и произошло.

«Силовые машины» — энергомашиностроительная компания, входящая в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. В состав компании входят Ленинградский Металлический завод, завод «Электросила», Калужский турбинный завод, Таганрогский завод «Красный котельщик» и несколько других профильных компаний.