Баку, 20 июля, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Блогер Александр Лапшин приговорён бакинским судом по тяжким преступлениям к трём годам лишения свободы. Как сообщают азербайджанские СМИ, Лапшин, который имеет гражданство Израиля, России и Украины, признан виновным в незаконном пересечении границы.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». реж. Алан Паркер. 1978. Великобритания, США

В то же время суд счел недоказанным предъявленное блогеру обвинение по статье 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц).

Прокурор требовал для Лапшина шесть с половиной лет лишения свободы.

19 июля в ходе судебного заседания Александр Лапшин не признал себя виновным ни по одному пункту предъявленных ему обвинений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посетившего в апреле 2011 года и в октябре 2012 года Нагорный Карабах Александра Лапшина по требованию властей Азербайджана задержали 14 декабря 2016 года в Минске.

Прокуратурой Азербайджана 40-летний блогер обвинялся в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана и в отсутствии необходимых документов при пересечении государственной границы страны.

В январе Генеральная прокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан. Блогер обжаловал это решение в Минском городском суде, который 26 января признал законным постановление заместителя генерального прокурора Белоруссии о выдаче его для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 УК Азербайджана.

7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение об экстрадиции. В тот же день Александр Лапшин был выдан Азербайджану.

10 февраля генеральная прокуратура Белоруссии фактически подтвердила, что за решением о выдаче блогера Александра Лапшина Азербайджану стоит лично Александр Лукашенко, а белорусские суды и прокуратура лишь пытались придать экстрадиции правовой статус.