Москва, 20 июля, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Член Совфеда Елена Мизулина возмущена скоропалительным отклонением законопроекта о запрете беби-боксов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Kirk «Беби-бокс»

Накануне Госдума отклонила законопроект Мизулиной о запрете беби-боксов. Возмущение сенаторы вызвало то, что ее, автора инициативы, не пригласили на обсуждение, которого собственно и не было. Мизулина видит в этом грубейшее нарушение регламента Государственной думы (ст.118) и ее конституционных прав как парламентария.

Тот факт, что решение по законопроекту Дума приняла, проигнорировав ее официальное письмо об участии в обсуждении на пленарном заседании, сенатор считает грубейшим нарушением регламента и своих прав.

«Я собиралась выступить на заседании с обоснованием своей позиции по законопроекту, поскольку была не согласна с решением профильного комитета об его отклонении. Я рассматриваю все произошедшее как нарушение своих прав как члена Совета Федерации, обладающего в соответствии с Конституцией РФ правом законодательной инициативы», — заявила Мизулина.

Она напомнила, что ряд ее инициатив давно находятся на рассмотрении Госдумы, в частности целый пакет антипедофильских законопроектов, таких как введение пожизненных сроков для педофилов.

«Они тоже будут рассмотрены и отклонены кулуарно, в тайне от всего общества?» — возмущена она.

Мизулина напомнила, что, выступая на Совете законодателей в 2017 году, президент РФ Владимир Путин отметил, что необходимо улучшать качество законодательного процесса, недопустима спешка и суета при рассмотрении законов. «Сожалею, что Дума не услышала позицию главы государства и демонстрирует россиянам очень опасные шаги, такие как страх перед публичной дискуссией», — заключила парламентарий.

Проект закона был направлен «на устранение правового пробела в российском законодательстве, породившего порочную практику» анонимного оставления новорожденных в специально созданных для этого местах. В начале июля комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект, большинство депутатов поддержали позицию профильного комитета.