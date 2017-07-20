Анкара, 20 июля, 2017, 11:35 — ИА Регнум. В Федеральное управление уголовной полиции Германии за день до начала саммита «Большой двадцатки», 6 июля, поступила вербальная нота от органа государственной безопасности Турции, речь в которой шла о предполагаемом покушении на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет 20 июля Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайтип Эрдоган

В ней было сказано, что на президента могут напасть люди в форме немецкой полиции, и даже было указано имя предполагаемого преступника.

Однако немецкие спецслужбы посчитали «неосуществимым» нападение на турецкого президента и не стали повышать меры безопасности.

Некоторые эксперты предполагают, что таким образом Турция хотела «обмануть немецкие спецслужбы» и добиться присутствия телохранителей Эрдогана, въезд которым на территорию Германии был запрещен.

Речь идет о тех сотрудниках служб безопасности, против которых в США выданы ордеры на арест.

Напомним, 16 мая у резиденции посла Турции в США произошли столкновения сторонников и противников Эрдогана. На момент стычки сам президент находился в здании.

В результате столкновения охраны президента и демонстрантов пострадали девять человек. США обвиняют 12 сотрудников турецкой службы безопасности в агрессивных действиях против митингующих.