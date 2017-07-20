Ярославль, 20 июля, 2017, 11:13 — ИА Регнум. В Ярославле 128 семей обманутых дольщиков получили квартиры в двух новых домах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Новые дома в Ярославле

Строительство 17-этажного и 11-этажного домов началось еще в 2013 году. Сроки сдачи объектов компанией-застройщиком ОАО «Ивановская домостроительная компания», входящей в группу компаний СУ-155, постоянно переносились. Строительство объектов было заморожено.

В настоящее время публичное акционерное общество «АКБ «Российский капитал» совместно с правительством региона реализует программу по завершению строительства домов, начатого предприятиями-банкротами. С конца прошлого года достроены и введены в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома, что обеспечило решение жилищного вопроса более шестисот ярославских семей. И вот еще два дома новых дома построены в микрорайоне «Дядьково» — 128 семей получили квартиры в двух домах.

Всего до конца этого года в области планируется дать квартиры более чем 500 семьям. По каждому из долгостроев разработан индивидуальный план завершения строительства. Глава региона держит все объекты на личном контроле.

В Ярославле от застройщика ОАО «Ивановская домостроительная компания» остались еще два проблемных многоквартирных дома.