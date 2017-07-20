Москва, 20 июля, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Госдума приняла закон, исключающий для купивших невозвратные билеты из тарифа на авиаперевозку расходы, связанные с перевозкой багажа при его отсутствии, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля. Закон сохраняет бесплатную перевозку ручной клади, но уточняет, что перевозчик обязан информировать пассажиров об условиях провоза багажа и ручной клади до покупки авиабилета.

Kprateek88 Без багажа

Без понимания ценообразования оценить эффект инициативы не удастся, считает депутат Александр Старовойтов (ЛДПР). «Получится, как во всех магазинах: видим «скидки», но они будут говорить, что как человек без багажа вы получите скидку, но какую? Какой тариф?» — рассуждает парламентарий.

Поправками в Воздушный кодекс устанавливается возможность исключения из договора воздушной перевозки условия о наличии нормы провоза пассажиром багажа без взимания дополнительной платы.

Закон предусматривает два альтернативных способа определения нормы бесплатного провоза багажа (не менее двух мест либо 10 кг багажа на одного пассажира), а также возможность их комбинирования. Одновременно перевозчику предоставляется право расторгать договор воздушной пассажироперевозки в одностороннем порядке в случае отказа пассажира оплатить провоз багажа в размере и на условиях, предусмотренных этим договором.