Калуга, 20 июля, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Представители 105 этносов проживают в настоящее время на территории калужского региона. Это русские, украинцы, белорусы, армяне, азербайджанцы, узбеки, таджики, евреи и калужане других национальностей. Как сообщили 20 июля корреспонденту ИА REGNUM в законодательном собрании Калужской области, в регионе действует 15 национальных культурных объединений, 264 религиозных организации, 212 из них относятся к русской православной церкви Московского патриархата. Тесно сотрудничают калужане и с Ассамблеей народов России.

Zskaluga.ru В культурно-образовательном центре «Этномир»

В этой связи, сохранение межнационального мира и согласия — одна из важнейших задач в современной жизни области. Здесь не только соблюдают только законы, регламентирующие межнациональные отношение, но и, прежде всего, уважают традиции, культуру, обычаи проживающих вместе народов. Для этого в регионе проводятся различные мероприятия, форумы, отмечаются государственные и национальные, культурные праздники. Активно используется и площадка культурно-образовательного центра «Этномир» Боровского района.

По словам, главы комитета государственной думы РФ по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, 20 июля на заседании президентского совета по межнациональным отношениям, где профильный думский комитет будет рекомендовать регионам использовать калужский опыт межнационального и культурного сотрудничества.

Как сообщило ИА REGNUM, в Йошкар-Оле 20 июля президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, посвященное реализации на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Совет при Президенте по межнациональным отношениям был создан в 2012 году в целях совершенствования государственной политики в соответствующей области. В состав Совета входят лидеры общероссийских национально-культурных объединений, представители научного и экспертного сообщества, руководители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.