Анапа, Краснодарский край, 20 июля, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Город Анапа Краснодарского края в ночь на 20 июля принял на себя удар стихии. Потоки дождевой воды обрушились на курорт поздно вечером 19 июля. Только за час выпало 44 мм осадков — это полуторамесячная норма, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Всего же к утру в Анапе выпала трехмесячная норма осадков (94 мм).

23.mchs.gov.ru Непогода

Дождевая вода зашла во дворы и подтопила дома. Так, частично подтопленными оказались домовладения и придомовые территории на улицах Северной, Советской, Парковой, Садовой, Тургенева, Лермонтова и Набережной в станице Анапской.

Читайте также: Шквалистый ветер, гроза и град движутся на Кубань

Более 1,6 тыс. га виноградников побил град в Темрюкском районе Кубани

Как уточнили в управлении гражданской обороны и защиты населения, на борьбу со стихией спасатели вышли незамедлительно. Были задействованы 16 сотрудников МБУ «Служба спасения» и пять мотопомп, три караула по четыре человека, специалисты управлений гражданской обороны и защиты населения и ЖКХ.

В соцсети пользователи начали выкладывать снимки и видео сильного ливня, обрушившегося на город. Анапчанам приходилось преодолевать бурлящие реки, в которые превратились некоторые улицы.

Автор видео — «Живая Кубань»

Также по теме: На кубанском хуторе после ливня затопило более дюжины дворов

Сегодня, 20 июля, вероятность интенсивных осадков сохранится. Синоптики прогнозируют ливень в период до 15:00—16:00 . В связи с этим анапчан и гостей курорта призывают быть бдительными и соблюдать меры личной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, «наследила» непогода в Краснодаре и Анапе и 17 июля. В краевой столице из строя вышли три подстанции, обеспечивающие электричеством Пашковский микрорайон, Гидрострой и хутор Ленина. Без света остались почти 10 тыс. жителей. Молния пробила кабельную линию и в Анапе. От электроснабжения были отключены 350 человек. На восстановительные работы также потребовалось почти два часа.