Москва, 20 июля, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Закон о предельном возрасте для руководителей государственных медицинских организаций и их заместителей Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

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Возраст врачей, которые могут занимать должность руководителей медицинских организаций и их заместителей, будет ограничен 65 годами. Такой возраст авторы документа установили по аналогии с подходом к регулированию труда ректоров и проректоров государственных и муниципальных образовательных организаций.

По достижению 65 лет главврачи и их заместители будут переведены на другие должности, которые соответствуют их квалификации. Впрочем, если сотрудники на общем собрании работников примут соответствующее решение, то главврач сможет занимать свой пост и дольше, до 70 лет.

Кроме того, главврачи, которые на момент вступления закона в силу и в течение первых трех лет его действия, достигнут 65-летнего возраста, будут продолжать работу до конца срока трудового договора. По мнению авторов закона, три года — достаточный период, чтобы подготовить преемника, которому передать дела.

Как отмечали депутаты в ходе рассмотрения документа в Госдуме, инициатива не запретит главврачам заниматься своими прямыми обязанностями: лечить людей и проводить операции. Это лишь избавит врачей от административно-хозяйственной работы, приводили они аргументы в пользу принятия закона.

Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года. Трудовые договоры, заключенные с руководителями, заместителями руководителей медицинских организаций, подведомственных ФОИВам, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, руководителями филиалов медицинских организаций, подведомственных ФОИВам, которые достигли возраста 65 лет на день вступления в силу закона или достигнут возраста 65 лет в течение трех лет со дня вступления в силу закона, сохраняют действие до истечения сроков, предусмотренных этими трудовыми договорами, но не более чем в течение трех лет со дня вступления закона в силу.