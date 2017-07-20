В Красноярске пройдет конкурс «Самый благоустроенный район»

Красноярск, 20 июля, 2017, 13:12 — ИА Регнум. В Красноярске завершился прием заявок для участия в районном этапе конкурса «Самый благоустроенный район города». По предварительным данным, в нынешнем году на него поступило 5595 заявок. Конкурс «Самый благоустроенный район» впервые был проведен в 2014 году. Благодаря горожанам он превратился в настоящее народное движение: за три года его проведения поступило более 7900 заявок, каждый третий двор Красноярска был представлен в той или иной номинации.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава Красноярска посетил участников конкурса «Самый благоустроенный район»

В гостях у конкурсантов побывал глава города Красноярска Эдхам Акбулатов. Так, во дворе дома по улице Чернышевского, 79 создано настоящее многофункциональное городское пространство. «Мы считаем, что во дворе у каждого должно быть своё любимое место. Поэтому для мальчишек сделали небольшой скейт-парк, они там весь день на роликах, скейтбордах и велосипедах гоняют. Для малышей у нас есть прекрасные детские городки и рядом много лавочек, чтобы мамы могли присматривать за детьми. Для садоводов у нас есть целая аллея клумб, мы сами цветы высаживаем, а пенсионеры могут спокойно отдохнуть в тихой зоне двора», — рассказывает член совета дома Светлана Степанькова.

«Нарадоваться не могу! Я приезжаю к внукам из Иркутска и каждый раз вижу, что преображается двор, появляются новые клумбы, элементы дизайна. В Красноярске просто отличные дворы, и людям в них хорошо, хочется общаться, знакомиться с соседями», — поделилась Наталья Александровна.

Для жителей дома на улице Линейной, 122 таким объединяющим фактором стала большая спортивная площадка: поля с искусственными покрытиями для занятий футболом, баскетболом и волейболом, большой гимнастический городок неизменно собирают любителей здорового образа жизни со всей округи. Здесь же расположен детский городок, в перспективе во дворе появится ещё и зона отдыха для старшего поколения.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска В Красноярске пройдет конкурс «Самый благоустроенный район»

«Наш двор — это пример нового взгляда на дворовое пространство. Он очень эргономичный. Дело в том, что все спортивные и детские площадки расположены на крыше подземного гаража. Таким образом, мы нашли компромисс между интересами жителей и автомобилистов. Еще один плюс — безопасность, площадка находится на возвышенности, огорожена, и это даёт гарантии, что никто из ребятишек не сможет внезапно выскочить на проезжую часть», — доложила главе города директор управляющей компании «Покровка Лайф» Анна Елкина.

Жители дома на проспекте Металлургов, 14 решили представить на конкурс художественный взгляд на оформления двора. Дело в том, что фасад этого дома своими живописными работами украшает красноярский самодеятельный художник Виктор Клевцов. Сейчас 77-летний пенсионер работает над проектом «Времена года»: фасад каждого из четырех подъездов он украсил живописными пейзажами. Весна, лето и осень уже готовы, скоро начнется работа над зимой.

«Идея была коллективная. Мне самому очень интересно. Радует, что ребятишки подходят, интересуются. Я сам, мальчишкой, после войны увидел работу художника и влюбился в рисование. К сожалению, профессиональным художником не стал, но любовь к живописи осталась навсегда. Меня часто спрашивают: не боитесь, что рисунки испортят? Не боюсь. Во-первых, то, что прекрасно, а не просто мазня, рука вандала испортить не поднимется. Во-вторых, мы свой двор оберегаем и в обиду никому не даём», — рассказал художник Виктор Клевцов.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава Красноярска посетил участников конкурса «Самый благоустроенный район»

Общаясь с жителями, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, отметил: «Конкурс на самый благоустроенный район меняет отношение людей к городу, к тому пространству, в котором мы живет. Подтверждение тому — ежегодный рост участников конкурса. Красноярцы хотят жить в красивых дворах, они уже сейчас реализуют свои идеи, объединяются с соседями. И задача муниципалитета — помогать тем жителям, которые преобразовывают город. Поэтому конкурс будет развиваться, уже в этом году по пожеланию горожан введены новые номинации, и мы будем делать все возможное, чтобы как можно большее количество красноярцев могли представить свои работы».