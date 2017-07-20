Ярославль, 20 июля, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Совет директоров АО «Яргорэлектротранс» (принадлежит мэрии Ярославля) одобрил договор аренды с ООО «Вертикаль» о сдаче в аренду опор контактной сети городского электротранспорта для размещения на них вышек сотовой связи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предприятие планирует сдать в аренду до 1000 опор. Арендатор обязуется модернизировать их таким образом, чтобы на опорах можно было разместить базовые станции сотовой связи. Так называемые опоры двойного назначения будут установлены заново, их высота составит до 30 метров.

Первоначально речь шла о договоре аренды на 49 лет, но предприятие скорректировало эти планы и уменьшило срок до 30 лет. Стоимость аренды составит 1 тысячу рублей в месяц за опору с индексацией 3% в год.

Депутаты, входящие в совет директоров предприятия, интересовались, почему для заключения договора была выбрана именно «Вертикаль». Директор Ильхам Худиев пояснил, что инвестиционное предложение поступило только от этой компании, а другие фирмы, занимающиеся этим бизнесом, не заинтересовались проектом. По словам руководства «ЯрГЭТ», городской электротранспорт только выиграет от размещения вышек сотовой связи: содержание 1000 опор (это четверть от всех имеющихся в городе) возьмет на себя арендатор, а транспорт получит в перспективе до 12 млн рублей аренды в год.

Самостоятельно инвестировать средства в строительство опор двойного назначения «ЯрГЭТ» не может ввиду отсутствия средств. По данным директора, строительство одной такой опоры стоит около 300 тыс рублей (300 млн за все опоры) — у предприятия нет таких денег.

Сомнения у членов совета директоров вызвал пункт договора о разрешении всех споров в судах города Москвы. Ильхам Худиев пояснил, что это обязательное требование инвестора, связанное с привлечением кредита на возведение опор.

В итоге совет директоров единогласно одобрил сделку. Помимо этого члены совета директоров одобрили совмещение директором должности в «Яргорэлектротрансе» с статусом собственника иных коммерческих предприятий. Члены совета директоров пришли к выводу, что конфликта интересов в таком совмещении нет, так как принадлежащие Худиеву предприятия находятся в Санкт-Петербурге и не имеют каких-либо отношений с «Яргорэлектротрансом». Ранее такого согласования проведено не было, что противоречило положению о единоличном исполнительном органе «Яргорэлектротранса». Проверку по этому факту проводит прокуратура города.