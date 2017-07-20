Москва, 20 июля, 2017, 10:21 — ИА Регнум. «Судебные приставы планируют списать 1 трлн долгов нашим гражданам, мы поддерживаем эту инициативу и считаем, что кредитная амнистия должна быть проведена тотальная и по всей стране», — заявил Дегтярев.

Ccpixs.com Долги

Депутат уверен, что гражданам по всей стране нужно списать все долги по потребительским кредитам, по жилищно-коммунальным услугам, а также долги по штрафам.

«Тотальная амнистия оздоровит нашу экономику, повысит настроения граждан и улучшит общее состояние в стране», — уверен Дегтярев.

ФССП планирует списать 1 трлн рублей безнадежных долгов граждан, пишут 20 июля «Известия». Речь идет об окончании производства без взыскания средств, которое возможно в случае признания гражданина банкротом или отсутствия у него какого-либо имущества.

По данным Национального центра банкротств, к 1 июня 2017 года сумма задолженности граждан, признанных банкротами, составила 24,74 млрд рублей. С начала года она увеличилась на 65%.