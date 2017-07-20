Вашингтон, 20 июля, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Ученые из США заявили о том, что подтвердили «гипотезу единственного удара», говорящую о том, что Марс столкнулся с астероидом около 4 млрд лет назад. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Колорадского университета.

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Ученые полагают, что около 4,43 млрд лет назад Марс столкнулся с небесным телом, которые составляло не менее 1,2 тыс. км в диаметре. Столкновение произошло в районе северного полушария красной планеты.

По мнению исследователей, это привело к деформации планеты в районе северного полюса, поэтому рельеф этой местности значительно моложе, чем на южном полушарии. Также после изучения образцов марсианских метеоритов, ученые обнаружили в них редкие металлы, такие как платина, осмий и иридий.

Кроме того, ученые считают, что после удара сформировались два спутника Марса — Фобос и Деймос.

Ученые пришли к таким выводам после того, как провели анализ попавших на Землю фрагментов марсианских метеоритов и определили по ним долю металлов в общей массе Красной планеты.

В будущем ученые планируют использовать коллекцию марсианских метеоритов для дальнейшего понимания минералогии Марса.