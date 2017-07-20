Оха, Сахалинская область, 20 июля, 2017, 09:37 — ИА Регнум. В Охинском районе Сахалина вторую неделю пытаются потушить сильный лесной пожар. Огонь бушует в труднодоступной местности. Такого разгула огненной стихии не припомнят даже опытные пожарные. В борьбе с огнем задействованы 130 человек, 25 единиц спецтехники, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области На севере Сахалина действует сильнейший лесной пожар

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«Мы работаем от рассвета до заката, команда надежная, опытная. Но работать приходится в условиях очень жаркой погоды и сильной задымленности. Такого сложного пожара на моей памяти еще не было. Добираться до очагов возгораний крайне тяжело — вокруг непроходимая тайга и болота. Часто дует переменчивый ветер. Наши пожарные разбиты на группы по 5−6 человек, люди тушат огонь и прокладывают минерализованные полосы, чтобы исключить распространение пламени», — рассказал начальник макаровской лесопожарной станции Николай Сугачков.

Для руководства тушением пожара создан оперативный штаб. В район, где бушует пламя, выехал губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

«Сюда стянуты все силы со всех районов области. Очевидно, что здесь, в Охинском районе пока не очень эффективно работает система прогнозирования, профилактики и, главное — оперативного реагирования на лесные пожары. Как результат — вот такие последствия. Сейчас главная задача — не позволить огню распространиться. Мы готовы помочь всем необходимым — отправим сюда еще один вертолет, еще дополнительную технику», — сказал губернатор.

В настоящее время принято решение усилить группировку сил и средств на тушении пожара, снабдить огнеборцев беспилотным летательным аппаратом для ведения воздушной разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, 65% горящих на территории ДФО лесов находятся на территории Якутии. Из 204 пожаров на Дальнем Востоке на этот регион приходится 121. Площадь, пройденная огнем, составила, по данным на 10 июля 2017 года, 75,8 тыс. гектаров.