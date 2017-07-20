Багдад, 20 июля, 2017, 09:39 — ИА Регнум. По сообщениям члена иракского парламента, представляющего Иракский Курдистан, Фариса Брифкани, Малики лоббирует отмену референдума.

U.S. Department of Defense Вооружённый курд

Вице-президент использует тактику кнута и пряника для реализации своих политических устремлений, считает Брифкани.

Кроме того, как отмечает парламентарий, Малики пользуется связями в СМИ для начала информационной кампании, целью которой является воздействие на жителей города Киркук, где также пройдет голосование по референдуму.

Напомним, 7 июня президент Иракского Курдистана Масуд Барзани объявил о проведении референдума о независимости, который должен состояться 25 сентября.

Иракские курды составляют 20% населения Ирака и имеют широкую автономию в рамках государства. Тем не менее, правительство автономии, возглавляемое президентом Масудом Барзани, не раз заявляло о желании провести референдум о независимости.