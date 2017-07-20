Тель-Авив, Израиль, 20 июля, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал ЕС за политику в отношении его страны и пригрозил, что «союз увянет, если не изменит свое отношение к Израилю», пишет 19 июля Die Zeit.

Pixabay.com Флаги Израиля

Резкие высказывания Нетаньяху были сделаны на закрытой встрече в Венгрии с премьер-министрами стран Вишеградской группы (Польши, Чехии, Венгрии и Словакии). Они по ошибке просочились в СМИ, добавляет издание.

Премьер-министр также выразил свое недовольство по поводу того, что Брюссель «постоянно ставит Израилю политические условия».

Помимо этого, он призвал своих коллег закрыть свои границы от беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, что вызвало волну возмущения у западноевропейских политиков, призывающих страны Восточной Европы к принятию мигрантов в рамках программы перераспределения беженцев.