Москва, 20 июля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись по валютам разнонаправленно. Курс доллара вырос до 59,39, курс евро снизился до 68,25 руб. Такое открытие было связано с восстановлением курса доллара после нескольких дней падения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

После первого часа торгов рубль вышел в плюс против иностранных валют на фоне повышения нефтяных котировок. Участники рынка проигнорировали отчет API, в котором было отражено увеличение запасов нефти за минувшую неделю.

В среду рубль черпал силы не только от растущих цен на нефть, а также от налогового периода и аукционов Минфина. Ведомство на аукционе разместило в полном объеме ОФЗ двух серий на 38,8 млрд рублей при совокупном спросе в 78,064 млрд рублей.

После публикации данных Минэнерго США нефть марки Brent подорожала до 49,78. Запасы сырой нефти в США за неделю по 14 июля сократились на 4,7 млн баррелей. Также уменьшились запасы бензина и дистиллятов. Добыча нефти увеличилась на 32 тыс. баррелей, но этот показатель трейдеры проигнорировали. Курс доллара снизился до 58,93 руб., курс евро — до 67,85 руб. Евро подешевел к рублю больше из-за его продаж в кроссах после роста.

Сегодня, 20 июля, внимание участников рынка будет приковано к заседанию ЕЦБ и пресс-конференции М. Драги. Ближе к открытию американской сессии на рынке ожидается высокая волатильность в парах с евро. Трейдеров интересует только один вопрос, собирается ЕЦБ сворачивать QE или нет? Любые намеки на сворачивание QE вызовут укрепление евро. Амплитуда ценовых колебаний будет зависеть от сроков сворачивания и объемов.

Пара доллар/рубль находится у нижней границы ренджа 58,89−59,47 руб. Техническая картина складывается в пользу продавцов. Если поддержка 58,89 не устоит, то следующими целевыми уровнями выступят 58,56 и 58,35. При укреплении доллара на рынке Форекс пара доллар/рубль вернётся к 59,36 руб.

Если евро во время пресс-конференции обвалится ко всем валютам, то пара евро/рубль упадет до 67,20 руб.