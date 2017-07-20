Барнаул, 20 июля, 2017, 10:44 — ИА Регнум. «Они поставили раздвижной столик, Портнягин (партнер Сергея — прим. ИА REGNUM ) пошел в магазин за едой. Вернувшись, он увидел, что Розбах исчез. Полиция нашла на месте «следы волочения» и протектора другого автомобиля», — написала «Тайга.Инфо».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский бизнесмен Сергей Розбах

»Масла в огонь» подлили журналисты ИД «Алтапресс», известив, что в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили наличие заявления об исчезновении Сергея Розбаха, а до господина Портнягина им дозвониться не удалось.

В соцсетях и в комментариях, между тем, появились и вовсе фантастические версии происходящего: убийство Сергея Розбаха и передел собственности Анатолия Банных были самыми «безобидными». В частности, утверждалось, что авиакатастрофа над Телецким озером была инсценировкой и сейчас история повторяется.

Но вскоре пищи для пересудов добавил сам Сергей Розбах. Его заявление опубликовало ИА «Амител».

"О том, что я якобы пропал, я узнал сегодня ночью. Дело в том, что я отдыхал в Республике Алтай с дочерью, уехал туда еще в понедельник. Мы были без связи. Отдыхали за Ташантой, там не было возможности ни позвонить, ни принять СМС», — сообщило информагентство со ссылкой на бизнесмена.

Редакции ИА REGNUM удалось сегодня лично встретиться с Сергеем Розбахом в Барнауле и опровергнуть появившуюся было дезинформацию, типа: «бизнесмен заплатил выкуп и его отпустили», «заявление сделал не Розбах», «это был двойник».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский бизнесмен Сергей Розбах на своем рабочем месте

— Сергей Викторович, как ваше самочувствие и что это за дикая история с вашим похищением?

— Особенно мне понравилось, что Портнягин якобы пошел за едой. Глупости. Как я уже говорил, никакого похищения не было. И еще удивляет, что прежде чем писать, никто не додумался позвонить ко мне на работу. Там тоже все были в курсе, что после поездки в Испанию мы с дочерью соскучились по Горному Алтаю и отправились в поход. Природой любовались, еду себе на костре готовили. О том, что мы несколько дней будем без связи, родные знали.

— Комментарии про себя читали?

— Да, некоторые просто гадости пишут. Как можно говорить то, о чем не знаешь? Впрочем, меня комментарии незнакомых людей особо не волнуют. А близкие никогда такого не напишут.

— А какие-то предположения есть насчет того, зачем кому-то понадобилось написать о вашем исчезновении? Может, все же передел бизнеса?

— Точно могу сказать, что не передел. После гибели брата его активами управляет сын Максим. Я как занимался сетью принадлежащих нам кафе, так и занимаюсь. Даже когда брат был жив, я к нему со своими проблемами не обращался.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский бизнесмен Сергей Розбах говорит, что слух и сплетни о нем и брате его не волнуют

— Почему?

— Вы бы видели, сколько в его приемной всегда просителей было. Ему и без моих проблем дел хватало. Но чуть что — он всегда был рядом, да и сейчас в душе он со мной.

— Недавно видела памятный камень у храма Иоанна Предтечи. На нам значится «Восстановлен в 2014—2017 годах при участии Анатолия Банных». Хоть так память о нем увековечили. Есть ли какой-то шанс найти погибших с разбившегося вертолета?

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Храм Иоанна Предтечи. Восстановлен в 2014—2017 годах при участии Анатолия Банных

— Знаете, а мы с дочерью часто к этому камню гулять теперь ходим: из дома, по Ленинскому проспекту и на гору. Незадолго перед трагедией Толя звонил, говорил, что хотел бы повидаться со мной. Словно чувствовал… Увы, зная рельеф дна Телецкого озера, найти вертолет практически нереально.

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Памятный камень, установленный возле храма Иоанна Предтечи в Барнауле

Погибшие поднялись на приличную высоту и рухнули вертикально в озеро в труднодоступном месте. Это мне сообщил очевидец. Да и по поверьям местных, Телецкое «не отдаст свою добычу».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Фасад храма Иоанна Предтечи в Барнауле. Восстановлен в 2014—2017 годах при участии Анатолия Банных

— Сергей, известно ли Вам, что будет с бизнесом Анатолия Банных? Будут ли проданы какие-то активы, к примеру, неприбыльные, непрофильные, проблемные?

— Все будет так, как было при нем. Мама об этом попросила, и я считаю, что это правильно. Ничего продавать не собираемся. Как при его жизни все было налажено и работало, так и будет работать.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Колокольня на храме Иоанна Предтечи. Восстановлен в 2014—2017 годах при участии Анатолия Банных

Как уже сообщало ИА REGNUM, на борту вертолета, разбившегося 12 февраля 2017 года над Телецким озером, находились пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, бизнесмен Анатолий Банных, бейсджампер Глеб Вореводин, директор вертолетного клуба Heli Club Мария Козинцева.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), катастрофа произошла в неблагоприятных метеорологических условиях в темное время суток.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Крест на храме Иоанна Предтечи. Восстановлен в 2014—2017 годах при участии Анатолия Банных

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Находившимся в вертолете присвоен статус «пропавшие без вести», в ходе поисков было обнаружено и позже опознано тело супруги пилота — Елены Ракитской. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».