Уфа, 20 июля, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Представитель компании АФК «Система» заявил отвод судье в ходе заседания по иску «Роснефти» к АФК на 170,6 млрд рублей, сообщает «Эхо Москвы».

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Судебное заседание в Уфе (Башкирия) прервано на рассмотрение отвода. По мнению ответчика, ход судебного процесса и совершенные в вашем лице процессуальные действия ведут к существенным нарушениям прав и законных интересов компании.

«Нарушения» вызывают у ответчика сомнения в объективности и беспристрастности суда, пояснил представитель компании. Представители «Роснефти», «Башнефти» и Минземимущества Башкирии не стали комментировать ходатайство «Системы» в ходе заседания.

Отметим, что Замоскворецкий суд Москвы уже отклонил ходатайство АФК «Система» об отводе судьи по иску «Роснефти» и «Башнефти».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года руководство «Роснефти» и «Башнефти» подало в арбитражный суд Москвы иск против «Системы», ранее владевшей контрольным пакетом акций «Башнефти».

Компания обвиняется в том, что она якобы обесценила активы «Башнефти». Сумма иска на данный момент составляет 170,6 млрд рублей. В АФК с этим решением не согласны.

По просьбе истца в рамках обеспечительных мер по иску наложен арест на принадлежащие «Системе» и «Системе-Инвест» 31,76% в ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), 100% — в «Медси» и 90,47% в «БЭСК». Их стоимость превышает сумму иска на 15 млн рублей.

АФК ходатайствовала об отмене обеспечения. Также ответчик требовал предоставить встречное обеспечение по иску., Суд отказал в удовлетворении этих ходатайств.