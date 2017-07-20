Вашингтон, 20 июля, 2017, 07:37 — ИА Регнум. По словам источников, данная программа начала действовать еще в 2013 г. при президенте США Бараке Обаме и была нацелена на то, чтобы «оказать давление» на главу Сирии Башара Асада. Однако после того, как Российская Федерация развернула военные силы в Сирии, эффективность программы была поставлена под сомнение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поддержка «повстанцев»

Источники газеты считают, что завершение программы ЦРУ свидетельствует о заинтересованности Трампа в том, чтобы найти пути взаимодействия с РФ по Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля 2017 г. в юго-западной части Сирии вступило в силу соглашение о перемирии. Данное предложение на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге одобрили президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин.

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