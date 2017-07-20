Радио REGNUM: первый выпуск за 20 июля
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 июля, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Внешнеполитический успех: Россия и Ирак заключили контракт на поставку танков;
- С новым рвением: Бако Саакян переизбран на пост президента Нагорного Карабаха;
- Денежное удовольствие: Путин лишил пособий военных, проваливших тест на наркотики;
- Теперь законно: инспекторам ДПС разрешили останавливать машины вне стационарных постов;
- Реновировать страну: законопроект о расширении реновации на всю РФ внесут в Госдуму осенью;
- Устранить пробелы: меняются правила выдачи «дальневосточного гектара».
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