Благовещенск, 20 июля, 2017, 04:20 — ИА Регнум. В амурском селе Чигири на недостроенном доме обанкротившейся фирмы «Городок» появилась надпись «Путин помоги». В беседе с корреспондентом ИА REGNUM одна из обманутых дольщиц Виктория Глебова рассказала, что призыв о помощи к президенту России, скорее всего, кому-то мешал и его закрасили. Однако эта ситуация показала, что слова губернатора Александра Козлова так и остались словами.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Надпись на недострое обанкротившегося «Городка» в Амурской области

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«Надпись «Путин помоги» появилась на нашем недострое утром 18 июля. Я была удивлена смелостью людей, которые это сделали, сама бы я не смогла, — рассказала дольщица обанкротившегося «Городка».

Тут же в палаточный лагерь, который пришлось разбить дольщикам за неимением денежных средств, пришли полицейские, стали выяснять, кто сделал надпись. Им посоветовали спросить у сторожа, однако, как выяснилось, сторож ничего не знает и ничего не видел.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM Надпись на недострое обанкротившегося «Городка» в Амурской области

«Тогда мы посоветовали посмотреть по камерам, которые должны были по личному распоряжению губернатора Амурской области Александра Козлова установить на объекте. В ответ мы услышали, что камеры не установлены, — рассказала Виктория Глебова. — То есть мы в очередной раз убедились, что не было исполнено распоряжение губернатора».

«К сожалению, надпись продержалась чуть больше суток, видимо своим присутствием она кому-то очень сильно мешала, её закрасили, — отметила обманутая дольщица. — Мы предполагаем, что надпись сделал один из пострадавших дольщиков «Городка», который понимает, что ни денег, ни достройки дома ему уже никогда не дождаться».

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Как сообщало ИА REGNUM, дольщики начали заключать договоры с «Городком» в 2013 году, однако к 2017 году они так и не получили обещанные квартиры. Все эти годы люди платили проценты по ипотеке, кто-то использовал материнский капитал и другие меры федеральной поддержки, так и не улучшив свои жилищные условия.