Вашингтон, 20 июля, 2017, 01:19 — ИА Регнум. Как отмечается, ведомство, сформированное в 2011-м при администрации президента Барака Обамы, будет реорганизовано и перейдёт в ведение бюро по экономическим и бизнес-вопросам.

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При этом руководитель ведомства больше не будет напрямую отчитываться о своей деятельности перед госсекретарём США.

Напомним, тема сотрудничества в области кибербезопасности обсуждалась на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге.

Как было заявлено по итогам переговоров, Москва и Вашингтон намерены создать соответствующую рабочую группу. Позднее стало известно, что демократы в палате представителей США решили воспрепятствовать этим планам.

На рассмотрение в нижнюю палату Конгресса была внесена поправка, которая запрещает федеральному правительству и администрации Дональда Трампа реализовывать любое соглашение в области кибербезопасности, заключённое с российской стороной.