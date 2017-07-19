Набережные Челны, Татарстан, 20 июля, 2017, 00:13 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2016 года ПАО «КамАЗ», входящая в государственную корпорацию «Ростех», продала больше всего машин на Кубу, сообщила пресс-служба компании. Сообщается также, что 18 июля 2017 года «Внешнеторговой компании «КАМАЗ» исполнилось 15 лет.

Paweł Grzywocz Самосвал КамАЗ-55111

В 2016 году заводу удалось продать за рубеж на 10% продукции больше, чем в 2015 году. Всего было продано около 7 тыс. машин.

В период с января по июнь 2017 года самым крупным покупателем продукции завода стала Куба. Пресс-служба сообщает — ожидается, что во второй половине 2017-го компания осуществит крупные поставки во Вьетнам.

«КамАЗ» намерен заключить контракт с властями Сенегала и продать в эту страну около 600 машин. А в Египте скоро может появиться дилер российского производителя тягачей, соответствующее соглашение уже заключено.

Напомним, 13 июня 2017 года маркетологи «КамАЗа» сообщали, что в период с января по май 2017 года компания продала на 21% продукции больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего было продано 21,5 тыс. автомобилей.