Нью-Йорк, США, 20 июля, 2017, 00:07 — ИА Регнум. Стали известны участницы основной сетки женского одиночного разряда Открытого чемпионата США. Список опубликован 19 июля на официальном сайте турнира.

Mariasharapova.com Мария Шарапова

Организаторы US Open опубликовали список теннисисток, которые примут участие в розыгрыше четвертого в этом сезоне турнира серии «Большого шлема». Среди российских спортсменок в списке оказались Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Евгения Родина и Екатерина Александрова.

Кроме того, Мария Шарапова, занимающая сейчас 171-е место в рейтинге WTA, примет участие в квалификации к турниру. Она сможет выступить в основной части соревнований в случае победы в отборочном раунде.

Также существует вероятность того, что Шарапова получит от организаторов wild card, то есть специальное приглашение на участие в турнире.

Напомним, российские теннисистки дважды выигрывали US Open. В 2004 году победительницей стала Светлана Кузнецова, а в 2006 году победу на турнире праздновала Мария Шарапова.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября 2017 года. В основной сетке примут участие 104 теннисистки. Ещё 16 участниц будут определены по результатам квалификации, а восемь спортсменок получат wild card от организаторов.