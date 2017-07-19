Вашингтон, 19 июля, 2017, 23:44 — ИА Регнум.

США жестко отреагировали на раскрытие Турцией местоположения американских военных постов, сообщает 19 июля Agence France-Presse.

Vince Alongi Флаг США

Вашингтон предупредил Анкару, что информация, опубликованная государственными СМИ, может поставить под угрозу жизни американских военнослужащих.

В министерстве обороны США называют публикацию чувствительной военной информации «ненужным риском».

«Мы будем серьезно озабочены, если узнаем, что союзники по НАТО целенаправленно подвергают риску наших военнослужащих», — подчеркнули в Пентагоне.

«Мы донесли свою позицию до правительства Турции», — добавили в оборонном ведомстве, не уточнив достоверна ли опубликованная информация.

Напомним, 17 июля турецкое информационное агентство Anadolu опубликовало информацию о местоположении 10 военных объектов США, а также о количестве военнослужащих, работающих там.