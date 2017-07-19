Вашингтон, 19 июля, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Персонажа Владимира Путина вырезали уже из двух голливудских фильмов, таким образом Голливуд дает понять, что он не готов давать экранное время российскому президенту, написал 19 июля The Hollywood Reporter.

Kremlin.ru Владимир Путин

Образ президента РФ был вырезан из фильма «Красный воробей» (Red Sparrow), главную роль в котором исполнит Дженнифер Лоуренс. Премьера картины в США запланирована на 2 марта 2018 года.

Сюжет фильма будет рассказывать о российской шпионке Доминике Егоровой, являющейся двойным агентом.

Фильм создан на основе романа бывшего офицера ЦРУ Джейсона Мэттьюса. Его производством занимается команда студии Fox.

Ранее СМИ сообщили, что образ Владимира Путина также был убран из фильма «Курск», который снимает кинокомпания «EuropaCorp».

Картина основана на бестселлере тележурналиста Роджера Мура «Время умирать», и в данной книге президент РФ присутствует. Он был и в ранних версиях сценария, но впоследствии исчез.