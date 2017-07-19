Москва, 19 июля, 2017, 22:50 — ИА Регнум. Новое мобильное приложение позволит пользователям бесплатно звонить, обмениваться сообщениями, создавать групповые чаты, а также делиться фото и видео. Помимо этого, в Veon можно читать новостную ленту, просматривать видео и слушать музыку.

Абоненты «Билайна» смогут управлять своими тарифными планами, просматривать и пополнять баланс. Также прямо в мессенджере можно активировать предложения от различных заведений, получая различные скидки и бонусы.

«Сегодняшний запуск является важной вехой, с помощью которой мы сможем пересмотреть весь опыт онлайн-приложений для наших клиентов», — приводит издание слова Шарлье.

Доступ к приложению и его основные функции будут бесплатны. При этом клиенты оператора смогут использовать приложение, даже если они не в сети.

Новая программа доступна в России, на Украине, в Грузии и Пакистане, ожидается запуск в Италии. Компания планирует в дальнейшем продвигать больше новых услуг с учетом растущего числа партнеров.