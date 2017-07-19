Москва, 19 июля, 2017, 22:44 — ИА Регнум. В числе гостей этой смены форума — литературовед и историк, профессор факультета журналистики МГУ Игорь Волгин, писатель Юрий Поляков, писатель, журналист и поэт, критик Александр Вулых, главный редактор радио «Книга» Егор Серов и руководитель Московского театра поэтов Владислав Маленко.

Форумтаврида.рф Участница третьей смены Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» под названием «Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари»

Всего в этом году участниками форума на Бакальской косе станут 3 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет — преподаватели творческих профессий и молодые профессионалы различных творческих направлений из всех регионов России и зарубежных стран.

Напомним, что программа мероприятия запланированы восемь тематических смен: «Молодые композиторы, музыканты и хореографы», «Молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры», «Молодые художники, скульпторы и искусствоведы», «Молодые преподаватели истории», «Молодые писатели, поэты и критики», «Молодые режиссёры, продюсеры и актеры театра и кино» и «Молодые журналисты региональных и местных СМИ».

Также в 2017 году впервые будет проведена дополнительная смена «Творческая команда страны», на которую будут приглашены лучшие участники всех смен за три года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Таврида на Бакальской косе» проводится во исполнение поручения президента России Владимира Путина от 20 апреля 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму начинает работу всероссийский образовательный форум «Таврида»