Москва, 19 июля, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 20 июля рассмотрит вопрос о создании АНО «Парламентское телевидение». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, такое решение принял Совет Думы.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

Сейчас еженедельная информационно — просветительская программа парламентского телевидения Государственной думы «Парламентский час» выходит в эфир на информационном телеканале «Россия-24» по воскресеньям.

Предполагается, что переход к новой организационно-правовой форме состоится к концу 2017 года, и сначала 2018 года начнет полноценно функционировать.

«Нам хотелось бы полноценного информирования с элементами обратной связи, чтобы был творческий подход к освещению не только того, что делает Госдума, но и работы коллег в регионах», — отметила глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

По ее словам, сейчас сотрудники «Парламентского часа» являются госслужащими, что создает некоторые ограничения для полноценной журналистской работы.

Предполагается, что будет сформирован попечительской совет, в который войдут Ольга Савастьянова, глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»), в него войдут представители всех думских фракций.