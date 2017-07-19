Ижевск, 19 июля, 2017, 22:02 — ИА Регнум. В рамках четырех электронных аукционов Ижевск планирует привлечь невозобновляемые кредитные линии на сумму 1,4 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин.

Рубль

Средства привлекаются на финансирование дефицита бюджета или погашение долговых обязательств города.

Процентные ставки составят по трем кредитным линиям 9,75%, по одной — 9,83%.

Проведение аукционов намечено на 7 августа.

Согласно данным, опубликованным на сайте администрации Ижевска, объем муниципального долга города по состоянию на 1 июля 2017 года составил 5,783 млрд рублей. На обслуживание долговых обязательств израсходовано 266 млн рублей.

Основную часть долга составляют коммерческие кредиты — 4,35 млрд рублей или 75,2%. Средства, заимствованные от других бюджетов бюджетной системы РФ, в структуре долговых обязательств составили 1,433 млрд рублей или 24,8%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бюджет Ижевска на текущий год принят со следующими параметрами: доходы — 10,684 млрд рублей, расходы — 10,885 млрд рублей, дефицит бюджета — 1,8% от расходной части.

Таким образом, муниципальный долг столицы Удмуртии превышает 54,12% планируемых в 2017 году доходов городского бюджета.