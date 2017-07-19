Вашингтон, 19 июля, 2017, 21:49 — ИА Регнум. В документе не сказано, какую именно помощь запросила российская спецслужба у американских правоохранителей. Также нет ясности, согласились ли американские спецслужбы эту помощь оказать.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футбольные болельщики

Как ранее сообщало ИА REGNUM , матчи финальной стадии ЧМ-2018 будут проходить в период с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.