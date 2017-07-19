Генпрокуратура выступила против решения Банка России по банку «Югра»
Москва, 19 июля, 2017, 21:34 — ИА Регнум. «Генеральная прокуратура РФ принесла протесты на приказы Банка России «О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации ПАО «Банк «Югра» и «О возложении на государственную корпорацию Агентство по страхованию вкладов функций временной администрации по управлению банком ПАО «Банк «Югра», — заявил Куренной.
Он заявил, что надзорное ведомство считает решение регулятора по банку «Югра» безосновательным, так как, по данным Генпрокуратуры, Банк России как при осуществлении надзорных функций, так и в ходе проведения проверок, не выявлял нарушений банком «Югра» обязательных нормативов.
Также Генпрокуратура считает, что введение временной администрации повлечет за собой ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму более 170 млрд рублей.
Кроме того, в Генпрокуратуре указывают, что фактическая ликвидация банка «Югра» снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране.
Таким образом, Генпрокуратура требует отменить приказы ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и возложении на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функций временной администрации по управлению банком.
Вместе с этим Генпрокуратура предлагает на период рассмотрения протеста приостановить деятельность временной администрации по управлению ПАО «Банк «Югра» и осуществление страховых выплат вкладчикам банка.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в банке «Югра». Свое решение регулятор объяснил неустойчивым финансовым положением кредитной организации. Выплаты вкладчикам Агентство страхования вкладов начнет 20 июля.