Пекин, 19 июля, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Католическая патриотическая ассоциация Китая (КПАК) отмечает 60-летие со дня основание, передает 19 июля агентство «Синьхуа».

John Ragai Китайские католики

Высокопоставленный политический советник Юй Чжэншэн встретился с руководителями КПАК и Епископальной конференции Католической церкви Китая, призвав их приложить усилия к наращиванию национального единства, этнической солидарности, социальной и религиозной гармонии, а также к поддержанию мира во всем мире.

От имени ЦК КПК и Госсовета КНР Юй, который также является председателем Национального комитета Всекитайского политического консультативного совета, выразил свои поздравления по случае круглой даты.

«Создание КПАК ознаменовало тот факт, что Католическая церковь Китая официально встала на путь самоуправления и самостоятельного выстраивания религиозных отношений. Этот путь комплиментарен социалистическому обществу», — заявил Юй.

Он также призвал КПАК к служению верующим и обществу, к продвижению интеграции Католической церкви Китая в китайскую культурную сферу, а также к адаптации ее к условиям социализма с китайскими особенностями.

Юй убежден, что КПАК должна объединить верующих в стремлении к китайской мечте о национальном обновлении и двигаться вперед.

Напомним, что 17 июля Всекитайская ассоциация даосизма (ВАД) также отметила 60-летие со дня основания. Юй Чжэншэн встретился с ее лидерами и призвал их к дальнейшему участию в оформлении социальной гармонии в Поднебесной.