Токио, 21 июля, 2017, 01:47 — ИА Регнум. В этом обществе мы видим все составляющие либеральных и закрытых систем. Это и гуманизм, и порядок, и борьба (даже с применением генной модификации) с проявлениями жестокости. Вместе с тем установлена жесткая иерархия, объем знаний контролируется, за пределы поселения жителей не выпускают. У нарушителей отбирают силы или незаметно их (нарушителей) устраняют.

Цитата из а/ф «Из Нового Света». реж Масаши Ишихама. 2012. Япония Посвящение

Для полноты картины фашистского общества элита обслуживается монстрокрысами — разумными человекоподобными грызунами, согласно официальной (но не истинной) версии, выведенными в качестве прислуги. В итоге живущая на вольных хлебах элита (свобода, порядок, однополая любовь) сосуществует с унтерменшами, слугами и рабами, с которыми хозяева жизни обходятся по собственному усмотрению — сокращают численность, принуждают к тяжелому труду, подвергают измывательствам и пр, как и полагается вести себя «высшей» расе по отношению к «недолюдям».

О каких тайнах истории и общественного устройства узнает главная героиня, постепенно переходящая в круг избранных, в элиту элит, читайте здесь: Фашистская антиутопия по-японски

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