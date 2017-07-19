Москва, 19 июля, 2017, 21:06 — ИА Регнум. Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что России в 2017 году не стоит посылать заявки на участие в премии «Оскар» и предложил ввести против неё санкции, 19 июля сообщили «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оскар

На «Оскар» в 2016 году от РФ выдвигалась лента Кончаловского «Рай», но фильм так и не вошел в список номинантов. Режиссер заявил, что этой премии для него в целом не существует.

По его мнению, сегодняшний «Оскар» представляет собой транснациональную корпорацию вроде сети McDonald's и поэтому он нужен в США, но не нужен в России.

«Никого не надо отправлять. Надо объявить санкции, пусть живут без нас», — заявил режиссер.

По мнению Кончаловского, Голливуд не занимается искусством, а выпускает продукт, и эта тенденция особенно себя проявляет в течение последних 20 лет.

Напомним, ранее Андрей Кончаловский был членом российского комитета «Оскара», но в какой-то момент покинул его состав. Как пишет издание, возвращаться в эту структуру он не собирается.