Краснодар, 20 июля, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Краснодарское региональное отделение партии «Единая Россия» представило документы на выдвижение краевого списка кандидатов на выборы депутатов в Законодательное собрание региона в избирательную комиссию Краснодарского края. Как уточнили иа в избиркоме 20 июля, документы были получены рабочей группой 19 июля. Вопросо о заверении списка будет расссмотрен в течение ближайших трёх дней.

Ikkk.ru Подготовка к выборам

Фамилии претендентом на депутатские кресла были озвучены на последней конференции реготделения партии власти. Давший старт работе конференции губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что благополучие и стабильность в регионе напрямую зависят от результатов избирательной кампании.

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Депутатов в Заксобрании Кубани станет меньше на треть

Список кандидатов в депутаты Заксобрания края по списку и одномандатным избирательным округам от партии «Единая Россия» делегаты утвердили тайным голосованием. Всего партию на выборах будут представлять 135 кандидатов — 32 одномандатника, 103 по списку.

В тройку лидеров (общекраевая часть партийного списка) вошли председатель Заксобрания Владимир Бекетов, вице-губернатор Кубани Юрий Бурлачко, главный врач «Краевой клинической больницы № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Владимир Порханов.

«Кандидатами стали самые достойные люди, участники предварительного голосования. Все они участвовали в дебатах и встречах, 28 мая их поддержали избиратели. Предварительное голосование также позволило сформировать программу «Единой России». […] Теперь предстоит большая работа — оправдать доверие граждан, — отметил заместитель председателя Законодательного собрания края Николай Гриценко.

Добавим, что среди тех, кто претендует на депутатские кресла, на очередной срок намерены избираться парламентарии прежних созывов. Это председатели комитетов Иван Артеменко, Александр Шустенков, Александр Джеус, Андрей Булдин, а также вице-спикеры Владимир Чернявский и Николай Гриценко. Также в числе статусных кандидатов — кроме вице-губернатора Юрия Бурлачко и председателя Заксобрания Владимира Бекетова замгубернатора Сергей Алтухов и Сергей Усенко, а также глава Туапсе Владимир Лыбанев и глава Динского района Сергей Жиленко.

Напомним, кандидатов определили сами жители Краснодарского края в ходе в предварительного голосования, в котором участвовало 212 человек. Все они прошли через дебаты, встречи с избирателями. Всего было проведено 136 дебат-площадок, более 1,3 тыс. встреч.

«Ставший в 2015 году губернатором Кубани Вениамин Кондратьев обновляет команду, поэтому не исключено — состав законодательного органа после выборов значительно изменится. Об этом свидетельствует и тот факт, что победителями праймериз партии власти стала лишь треть действующих депутатов, причем в список не вошли многие видные парламентарии, заседавшие чуть ли не с первого созыва», — прокомментировал прошедшие в регионе праймериз политолог Станислав Смагин.

По его словам, и политологи, и сами кубанцы такое обновление команды восприняли с удовлетворением.

Эксперт также добавил, что, по мнению многих экспертов, расклад политических сил в новом созыве Законодательного собрания почти повторит прошлогодние выборы в Госдуму: большинство мест достанется «Единой России», останется фракция КПРФ и появится у ЛДПР.

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Напомним, на конференции 1 июля выдвинули своих кандидатов в Заксобрание Кубани и местные коммунисты — по всем 35 одномандатным избирательным округам, а также — более 70 человек — по краевому списку КПРФ.

Головную тройку партийного списка, согласованную с центральным руководством КПРФ, составили: лидер краевого отделения партии, депутат Госдумы Николай Осадчий, действующие депутаты Законодательного собрания края — Павел Соколенко и Геннадий Шабунин.

Также в состав территориальных групп списка вошли: депутаты краевого парламента Александр Нагнибеда, Иван Жилищиков и Сергей Кольниченко.

Среди выдвинутых кандидатов есть опытные и молодые коммунисты, представители различных профессий и специальностей: инженеры, аграрии, юристы, предприниматели, экономисты, учителя, врачи, работники культуры, журналисты, офицеры запаса.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва состоятся 10 сентября текущего года. В состав парламента войдут 70 народных избранников — это на 30 меньше, чем в нынешнем.