Киев, 19 июля, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров сегодня, 19 июля, представил отчет о работе своего правительства за первое полугодие текущего года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В частности, он отметил положительную динамику изменений и напомнил, что рост экономики в I квартале года составил 2,5%, средняя зарплата по итогам первого полугодия превысит 7 тыс. грн., бюджет перевыполнен по доходам.

«Эту работу можно назвать капитальным ремонтом страны… Экономический рост по первому кварталу на уровне 2,5%, реальная заработная плата увеличилась на почти 20%, средняя заработная плата выросла на 13% — до 6 тыс. 840 грн, а в июне — июле она превысит 7 тыс. грн. Объем капитальных инвестиций за январь — март вырос на 20%, объем экспорта товаров из Украины увеличился на 25%. Бюджет перевыполнили (по доходам) на 29 млрд грн, а имели дефицит. Это свидетельствует о том, что экономика оздоравливается и происходит реальная детенизация», — привел основные показатели Гройсман.

Премьер-министр отметил, что последнее десятилетие для Украины, «к сожалению, стало десятилетием упущенных возможностей, и именно поэтому сейчас стоит задача гармоничного решения проблем во многих сферах».