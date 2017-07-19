Москва, 19 июля, 2017, 20:37 — ИА Регнум. В начале обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «коллеги из Кнессета Израиля рассмотрели постановление, которое договаривались рассмотреть синхронно».

Минобороны России

Госдума принимает обращение синхронно с Кнессетом Израиля.

«Такой формат выбран впервые в Госдуме нового созыва. Это яркий пример эффективного сотрудничества с зарубежным парламентом и синхронного принятия заявления по важнейшему вопросу международной повестки дня», — подчеркнул глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР), выступая на заседании. «Мы открываем важную практику — принятия синхронных решений с парламентами иностранных государств», — отметил депутат.

Святой долг

Депутаты Госдумы призывают европейских парламентариев объединить усилия по противодействию любым попыткам возрождения фашизма в любых его проявлениях и прославления гитлеровских палачей и их пособников; неукоснительно противостоять разрушению или осквернению памятников и мемориалов воинам, освободившим Европу от нацизма; включать в образовательные программы учебных заведений европейских государств правдивые материалы, отражающие решающую роль Красной армии в победе над нацизмом, уроки Холокоста, пагубность коллаборационизма и любых форм пособничества гитлеровским оккупантам и их современным последователям.

Государственная дума призывает парламенты европейских государств и международные парламентские организации предпринять все возможные меры, прежде всего законодательного характера, для того чтобы взаимоуважительное отношение к исторической памяти, уважение подвига миллионов людей, отдавших жизни за освобождение Европы от «коричневой чумы», служили прочной основой по-настоящему добрососедских цивилизованных отношений в нашем общем европейском доме, свобода которого завоевана нашими дедами и отцами. «Быть достойным памяти павших в борьбе с фашистскими захватчиками и их пособниками — святой долг и обязанность гражданина свободной Европы!» — заявляется в документе.

Кнессет осудил решение Польши

Кнессет Израиля рассмотрел срочное предложение «Задачи по сохранению исторической памяти по Второй мировой войне». «Резкое осуждение осквернения мемориалов жертвам Холокоста и героям Второй мировой войны — солдатам Красной армии, освобождавшим Европу от фашизма, — должно быть озвучено отчетливо каждой страной мира», — говорится в документе.

Для того чтобы справиться с этими тенденциями, необходимо мобилизовать усилия, как на местном, так и на международном уровне, отмечают депутаты. «Любые попытки прославления или возрождения фашистского режима должны быть пресечены», — отмечает Кнессет.

Синхронизация

9 июня 2017 года состоялась встреча спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и председателя Кнессета Израиля Юлия Эдельштейна, стороны обсудили принятую Сеймом Польши поправку в закон о запрете пропаганды коммунизма, которая позволяет снести более 200 памятников советским воинам-освободителям.

Спикеры договорились о принятии Госдумой и Кнессетом заявлений, осуждающих этот закон. «Наши народы больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. Совершенно недопустимы случаи осквернения памятников солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий», — отметил председатель нижней палаты парламента РФ Володин.

Президент Польши Анджей Дуда 17 июля подписал одобренные Сеймом поправки, согласно которым местные власти получат право принимать решение о сносе памятников «периода коммунизма».