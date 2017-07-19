Ростов-на-Дону, 19 июля, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Сергей Смирнов, освободивший пару недель назад кресло руководителя ГУФСИН по Ростовской области, все-таки оказался замешан в деле о крупной взятке. Выяснилось, что генерал-лейтенант внутренней службы приложил руку к совершению преступления. Следователи сейчас выясняют, какую именно роль играл экс-глава ведомства. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России.

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Сергей Смирнов задержан. Ранее, в мае 2017 года, был арестован его подчиненный — заместитель главы ведомства Сергей Ральников. Его подозревают в получении взятки, сумма которой превысила 2,6 млн рублей. В отношении силовика возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное в особо крупном размере»).

Установлено, что в период с июля 2016 года по апрель 2017 года главный фигурант уголовного дела лично в руки получил от заместителя директора одной из коммерческих фирм часть взятки. При этом действовал Ральников не один, а в сговоре с другими сотрудниками регионального ГУФСИН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля был обнародован указ президента России Владимира Путина о кадровых назначениях в силовых структурах, согласно которому начальник ГУФСИН России по Ростовской области был снят с должности. Временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН России по Ростовской области назначен полковник внутренней службы Дмитрий Молоков.

Позже появилась информация о том, что Смирнов пытался скрыться за пределами России. Но генерал-лейтенанта сняли с рейса Ростов-на-Дону — Тель-Авив.