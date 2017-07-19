Тель-Авив, Израиль, 19 июля, 2017, 20:23 — ИА Регнум. Кнессет Израиля рассмотрел срочное предложение «Задачи по сохранению исторической памяти по Второй мировой войне», передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля. Документ принят при одном воздержавшемся.

Бойцы Красной армии

Парламентарии Израиля обратили внимание на то, что «все чаще становятся свидетелями случаев отрицания Холокоста, осквернения мемориалов и мест захоронения жертв Холокоста и солдат Красной армии, а также отрицания роли Красной армии в победе над фашизмом в различных европейских странах».

«Резкое осуждение осквернения мемориалов жертвам Холокоста и героям Второй мировой войны — солдатам Красной армии, освобождающим Европу от фашизма, — должно быть озвучено отчетливо каждой страной мира», — говорится в документе.

Для того, чтобы справиться с этими тенденциями, необходимо мобилизовать усилия как на местном, так и на международном уровне, отмечают депутаты. «Любые попытки прославления или возрождения фашистского режима должны быть пресечены», — отмечает Кнессет.

«Только тогда, когда молодое поколение Европы и по всему миру будет воспитываться на универсальных уроках Холокоста и Второй мировой войны, мы сможем быть уверены, что память о тех страшных событиях будет сохранена», — говорится в документе.

Кнессет считает актуальным «расширить и углубить знания израильских учеников о героической роли и жертвах Красной армии, в том числе о роли солдат и офицеров Красной армии в освобождении Европы от нацистской оккупации».

Одновременно Госдума обсуждает обращение к парламентам стран Европы, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны.

9 июня 2017 года состоялась встреча спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и председателя Кнессета Израиля Юлия Эдельштейна, стороны обсудили принятую Сеймом Польши поправку в закон о запрете пропаганды коммунизма, которая позволяет снести более 200 памятников советским воинам-освободителям. Тогда было принято решение о синхронном обращении.

Президент Польши Анджей Дуда 17 июля подписал одобренные Сеймом поправки, согласно которым местные власти получат право принимать решение о сносе памятников «периода коммунизма».