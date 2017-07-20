Киев, 21 июля, 2017, 00:32 — ИА Регнум. Вызывают сомнение и затягивания расследований (к тому же ведущихся в строжайшей секретности), не дающих при таких огромных временных затратах вразумительных итогов. С течением времени стремление как можно дольше затягивать процесс установления обстоятельств трагедии становится все очевиднее.

Нидерланды

Первым такое стремление продемонстрировало Управление безопасности Нидерландов (DSB), которому было поручено исследование катастрофы и определение ее технических причин. После целых пятнадцати месяцев (для сравнения: причину падения самолета German Wings в марте 2015-го назвали через два дня, а упавшего в Египте российского лайнера — чуть больше, чем через две недели) работы DSB выдало отчет, занявший 279 страниц. Выводы оказались поверхностными, небрежными и неубедительными, заставляя предполагать некомпетентность или предвзятость источника.

Ничуть не точнее выглядят работа Объединенной команды следователей (JIT — Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды), которая призвана была вести уголовное расследование обстоятельств крушения, по сию пору затягивает время под самыми несуразными предлогами. За более чем два года JIT не установила даже конкретную модификацию установки ЗРК «Бук», якобы сбившую «Боинг». Зато на основе почерпнутого из интернета визуального контента был показан маршрут этого ЗРК от российско-украинской границы и обратно до украинско-российской, причем показанная фотография якобы с места пуска «Бука» опровергает его пуск из этого места.

И это при том, что руководитель JIT Фред Вестербеке заявлял, что достаточно посмотреть материалы СМИ, чтобы понять, что случилось и кто виноват, но «если мы действительно хотим привлечь к ответственности виновных, нам нужны более надежные доказательства, чем телефонный звонок, найденный в интернете, или фотографии с места катастрофы».

Подробно о том, как происходит (или не происходит) расследование падения малайзийского «Боинга», читайте здесь: Малайзийский Boeing MH17 — три года тотальной лжи вместо расследования

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