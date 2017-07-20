Вашингтон, 21 июля, 2017, 00:16 — ИА Регнум. США требуют от Турции вывести из Катара свои войска, предупреждая, что в регионе Персидского залива возможен вооруженный конфликт и есть вероятность вовлечения в него Анкары. Об этом предупреждает The Times в уверенности, что «помощь Турции блокированному арабскими странами Катару может привести к глупому региональному конфликту с вовлечением НАТО». А для обеспечения безопасности в регионе достаточно Вашингтона, чьи силы расположены и в Катаре (командный центр по Ближнему Востоку), и в Бахрейне (ВМС США).

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В качестве бонуса за отказ от поддержки Катара и союза с Ираном Турции может быть обещан карт-бланш по району Африн (Сирия), контролируемому курдскими Отрядами народной самообороны, для создания там еще одной зоны деэскалации вместе с США. Впрочем, полностью взять Африн Турции могут и не дать.

На таком фоне сообщения о нефте‑ и газопроводах в Ближневосточном регионе с центром в Турции служат лишь информационным прикрытием: политическая стабильность — прежде всего, реализация данных проектов без нее невозможна, а «энергетическая логистика» с учетом реальных вызовов и угроз выглядит надуманной.

О возможных перспективах читайте здесь: Ближний Восток: «бешеная энергетическая логистика» и операция «Хаос»

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