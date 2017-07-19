Москва, 19 июля, 2017, 19:28 — ИА Регнум. «Мной уже подготовлен проект о реновации в Российской Федерации, который будет осенью внесен», — заявила Хованская в ходе обсуждения льгот для участников программы сноса пятиэтажек в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По ее словам, уже поступило несколько обращений от регионов, которые сообщают о своей готовности вступить в программу реновации.

В частности, по словам парламентария, жители Крыма настаивают на том, чтобы программу по сносу хрущевок распространили на всю РФ, такой же позиции придерживается Санкт-Петербург.

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Законопроект о налоговых льготах для граждан, проживающих в Москве и подпадающих под программу реновации, Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 19 июля.