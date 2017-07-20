Турецкий политик о скором уходе Эрдогана: «Обувь уже прохудилась»
Анкара, 21 июля, 2017, 00:21 — ИА Регнум. Самый крупный митинг в истории Турции — одна из наиболее обсуждаемых в стране тем. «Митинг справедливости», которым завершился, в свою очередь, масштабный «Марш справедливости» (с участием 1 600 000 человек), собрал порядка двух миллионов граждан и около 900 СМИ. События и реакцию на них обсуждает генеральный директор Международного института развития научного сотрудничества, постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.
По словам открывавшего митинг председателя Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, «если у вас нет независимых судов, полномочия парламента узурпированы, а прессу заставили молчать — единственное место для поиска справедливости — это улица». Wall Street Journal уже сравнила этот митинг с Соляным походом Ганди (сравнение усиливается внешним сходством Кылычдароглу со знаменитым индусом). Неизвестно, окажутся ли сопоставимы результаты, но, как ответил лидер РНП на слова властей о том, что справедливости на улицах не ищут: «Пока мы шагаем, Эрдоган еще больше нервничает».
Кылычдароглу уверен — и об этом он заявил в интервью Deutsche Welle — что «за четыре года обувь уже прохудилась»: в 2019 году Эрдоган уйдет. Именно поэтому президент усиливает давление на общество. Впрочем, это, убежден Кылычдароглу, не поможет.
Об этом и других событиях в Турции читайте здесь: Турецкие власти запретили проводить в столице митинги и пресс-конференции.
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