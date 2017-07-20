Анкара, 21 июля, 2017, 00:21 — ИА Регнум. Самый крупный митинг в истории Турции — одна из наиболее обсуждаемых в стране тем. «Митинг справедливости», которым завершился, в свою очередь, масштабный «Марш справедливости» (с участием 1 600 000 человек), собрал порядка двух миллионов граждан и около 900 СМИ. События и реакцию на них обсуждает генеральный директор Международного института развития научного сотрудничества, постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам открывавшего митинг председателя Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, «если у вас нет независимых судов, полномочия парламента узурпированы, а прессу заставили молчать — единственное место для поиска справедливости — это улица». Wall Street Journal уже сравнила этот митинг с Соляным походом Ганди (сравнение усиливается внешним сходством Кылычдароглу со знаменитым индусом). Неизвестно, окажутся ли сопоставимы результаты, но, как ответил лидер РНП на слова властей о том, что справедливости на улицах не ищут: «Пока мы шагаем, Эрдоган еще больше нервничает».

Кылычдароглу уверен — и об этом он заявил в интервью Deutsche Welle — что «за четыре года обувь уже прохудилась»: в 2019 году Эрдоган уйдет. Именно поэтому президент усиливает давление на общество. Впрочем, это, убежден Кылычдароглу, не поможет.

Об этом и других событиях в Турции читайте здесь: Турецкие власти запретили проводить в столице митинги и пресс-конференции.

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